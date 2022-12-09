Начальную военную подготовку введут в школах в 2023 году

Завершилась трехдневная работа Совета Законодателей РФ, которая прошла в Совете Федерации ФС РФ и Военной академии Генштаба РФ.

Итоги прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев:

- Мы задали вопросы руководству Военной академии, которые получаем от участников спецоперации и их семей. В первую очередь они касаются обеспечения обмундированием и военной техникой. Ситуация в этом плане улучшилась. Будем продолжать взаимодействовать с мобилизованными калужанами и стараться закрывать все их потребности. Главную же задачу вижу в том, чтобы в ежедневном режиме проводить работу по поддержке семей участников СВО. Наши депутаты входят в муниципальные штабы, в Законодательном Собрании создана горячая линия по отработке конкретных вопросов семей военнослужащих.

Речь шла и о введении в школах начальной военной подготовки. Все субъекты выступают за возобновление данного курса. Его планируется подготовить до конца года, апробировать с 1 января 2023 года и с нового учебного года ввести в школьную программу. Нужно, чтобы к преподаванию привлекались бывшие военные, участники спецоперации, проводились встречи с Героями Советского Союза и России.

Военно-патриотическое воспитание молодежи не должно быть формальным. На президиуме Совета Законодателей прозвучало предложение по аналогии с «Пушкинской картой» создать «Суворовскую карту». Она помогла бы изучать историческое наследие в музеях боевой и воинской славы. Мы на региональном уровне уже неоднократно обращали внимание на то, что старшеклассники всех учебных заведений области должны побывать в музее Г.К. Жукова.

Важно, что единые подходы и учебники будут приняты в отношении преподавания истории и обществознания во всех школах страны.

На Совете Законодателей были затронуты и экономические вопросы. Прозвучало предложение компенсировать регионам расходы на горячее питание для детей из семей участников СВО. Хочется отметить, что невзирая на внешние вызовы, в следующем году детский бюджет на уровне федерации составит 2,5 трлн рублей. Дополнительные выплаты по поручению Президента страны Владимира Путина будут предусмотрены с 1 января медикам первичного звена и скорой помощи. При получении инфраструктурных кредитов регионы в течение трёх месяцев должны будут завершить все конкурсные процедуры и приступить к реализации проектов, иначе средства будут перераспределены в другие субъекты. Контролировать данный процесс спикеры обеих палат парламента попросили депутатов законодательных органов власти субъектов РФ.

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