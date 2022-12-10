В Калужской области ожидаются дождь со снегом

В субботу, 10 декабря, в Калужской области ожидается около нуля градусов.

В течение дня возможны дождь со снегом. Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с.

Влажность воздуха превысит 95%.

По народным приметам, какая погода стоит в этот день, такой она будет и в марте.

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