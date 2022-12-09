В Калужской области продажи продуктов снизились в начале декабря

В первую неделю декабря в Калужской области продолжили снижаться объемы продаж продуктов. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства.

По сравнению с началом ноября снижение составило 2,6%.

Калужане стали покупать на 27% меньше сельди, на 13,9% - капусты, на 13,4% - сыра, на 11,2% - сметаны.

В то же время на 32,5% увеличился объем потребления соли, на 19,9% - маргарина и других жиров, на 10,8% - говядины.

Ранее в ноябре продажи снижались по сравнению с октябрем.

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