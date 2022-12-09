В Калужской области за неделю больше всего подорожали огурцы, лук и пшено

За неделю, с 28 ноября по 5 декабря, в Калужской области зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Новую статистику опубликовал Калугастат.

Больше всего подорожали огурцы – на 8,1%. Лук за неделю прибавил 3,9%, пшено – 3,6%.

В то же время вареная колбаса за семь дней подешевела на 10,9%, печенье – на 4,7%, молоко – на 3,2%, сметана – на 2,7%.

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