9 декабря в Калуге муниципализировали торговый дом купца Ракова
Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 9 декабря.
1801 - …9 декаб(ря) упал с церкви Иоанна Предтечи человек и убил(ся) до смерти … (Из записок купца Губкина)
1842 – в Москве родился Петр Алексеевич Кропоткин (9.12(27.11).1842-8.02.1921). Представитель старинного княжеского рода Кропоткиных, русский ученый, один из теоретиков анархизма, исследователь-географ, член-сотрудник Русского Географического общества. Его детские годы прошли в родовом имении села Никольское Мещовского уезда, которое находится на берегу реки Серены, впадающей в Жиздру. В Калуге одна из улиц носит имя Кропоткина. В своих «Записках революционера» Петр Алексеевич с любовью описывает природу нашего края: «Трудно найти в центральной России более красивые места для жизни летом, чем берега реки Серены».
1918 – вышло постановление калужского совдепа о муниципализации торгового дома П.С.Ракова. Здание сохранилось, расположено на перекрестке нынешних улиц Кирова и Ленина.
1918 – на заседании ГИКа Салько доложил о работе пролетарского университета, открытого в ноябре 1918 г. В нем некоторое время читал лекции К.Э.Циолковский. Слушателями университета были в основном рабочие. Шло оборудование кабинетов, но помещение семинарии всех не вмещало. Было решено просить военкома о выделении помещения в духовном училище. Из-за различных сложностей и раскола лекторов на консерваторов и либералов просуществовал университет недолго.
1951 – «В областном драматическом театре
В начале будущего года исполняется 175 лет со дня открытия театра в г. Калуге. Коллектив Калужского областного драматического театра, готовясь к этой дате, укрепляет и множит связи со зрителями, улучшает творческую деятельность…
Все участники спектакля «товарищи москвичи» недавно встретились в Калужском педагогическом институте со студентами и преподавателями. Режиссер З. Карагодский рассказал о создании спектакля. А артисты говорили о том, как они работали над образами героев пьесы». (Из публикаций газеты «Знамя»)
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