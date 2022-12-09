Три совета для продления срока жизни смартфона во время морозов
По оценкам экспертов, люди стали бережнее относиться к телефонам и реже их менять. Директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов отмечает: «Если пять лет назад среднестатистический срок жизни гаджета был около года, то сейчас он увеличился до 2,5–3 лет». Он рассказал, что поможет сберечь смартфон зимой.
- Чтобы аккумулятор не повредился от мороза, гаджет лучше носить во внутреннем кармане куртки.
- Если при нахождении на улице необходимо выйти в интернет или позвонить, то правильнее делать это не дольше пяти минут.
- Любителям длинных телефонных разговоров придут на помощь проводные наушники – с их помощью можно вести беседу, держа устройство в тепле.
Денис Маликов добавляет: «На морозе смартфоны разряжаются быстрее – это связано с тем, что при воздействии низких температур емкость аккумулятора уменьшается, возвращаясь к исходным значениям лишь в тепле. Однако дома не стоит сразу же ставить телефон на зарядку – выждите 15-20 минут, за это время он согреется и конденсат не приведет к коррозии внутренних микросхем».
Когда пора заменить гаджет
Если телефон не справляется с задачами или быстро теряет заряд даже в тепле, то лучше не тянуть с покупкой нового. Эксперты считают, что выгоднее менять устройство, когда старый смартфон еще может заинтересовать покупателей на вторичном рынке.
Для удобства жителей в салонах связи Tele2 теперь доступен сервис выкупа. Владельцы могут сдать устройства на базе операционных систем Android от 4.4.4 и iOS, которым не более 5 лет, получить деньги на карту и выгодно приобрести новый смартфон. Например, Xiaomi в обмен на минуты из тарифа или гаджеты других брендов по различным акциям. Узнать подробнее можно в розничной сети Tele2 и на сайте партнера.
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