Три совета для продления срока жизни смартфона во время морозов

По оценкам экспертов, люди стали бережнее относиться к телефонам и реже их менять. Директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов отмечает: «Если пять лет назад среднестатистический срок жизни гаджета был около года, то сейчас он увеличился до 2,5–3 лет». Он рассказал, что поможет сберечь смартфон зимой.

Чтобы аккумулятор не повредился от мороза, гаджет лучше носить во внутреннем кармане куртки.

Если при нахождении на улице необходимо выйти в интернет или позвонить, то правильнее делать это не дольше пяти минут.

Любителям длинных телефонных разговоров придут на помощь проводные наушники – с их помощью можно вести беседу, держа устройство в тепле.

Денис Маликов добавляет: «На морозе смартфоны разряжаются быстрее – это связано с тем, что при воздействии низких температур емкость аккумулятора уменьшается, возвращаясь к исходным значениям лишь в тепле. Однако дома не стоит сразу же ставить телефон на зарядку – выждите 15-20 минут, за это время он согреется и конденсат не приведет к коррозии внутренних микросхем».

Когда пора заменить гаджет

Если телефон не справляется с задачами или быстро теряет заряд даже в тепле, то лучше не тянуть с покупкой нового. Эксперты считают, что выгоднее менять устройство, когда старый смартфон еще может заинтересовать покупателей на вторичном рынке.

Для удобства жителей в салонах связи Tele2 теперь доступен сервис выкупа. Владельцы могут сдать устройства на базе операционных систем Android от 4.4.4 и iOS, которым не более 5 лет, получить деньги на карту и выгодно приобрести новый смартфон. Например, Xiaomi в обмен на минуты из тарифа или гаджеты других брендов по различным акциям. Узнать подробнее можно в розничной сети Tele2 и на сайте партнера.

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