Теперь можно бесплатно удвоить пакет интернета на мобильном

По данным Всероссийского центра исследований общественного мнения, смартфон стал востребованнее компьютера, а интернет для людей оказался важнее телевидения. Интересно, что Tele2 поддерживает интересы пользователей и следует трендам. Компания удвоит объем гигабайтов на тарифах всем, кто подключится к сети оператора до 17 января 2023 года.

В канун новогодних праздников оператор запускает специальное предложение: новые абоненты оператора получат в два раза больше интернета за стандартную стоимость. В Tele2 уверены, что акция будет интересна потенциальным клиентам и привлечет в сеть оператора активных пользователей интернета. Они по достоинству оценят качество связи и цифровые продукты компании.

Участники акции получат не просто разовый бонус, а двойной объем интернет-трафика ежемесячно в течение всего периода пользования тарифом. Удвоенный пакет действует бессрочно при своевременном внесении абонентской платы за тариф. Его можно использовать по назначению, делиться гигабайтами с другими абонентами оператора, продавать на «Маркете Tele2» или переносить на следующий месяц.

Для участия в программе нужно подключиться к сети оператора с 7 декабря 2022 года по 17 января 2023 года на тарифы: «Мой онлайн», «Мой онлайн+» или Black. Подробнее – на tele2.ru

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