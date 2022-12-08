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В Калуге два молодых человека попали в больницу с менингитом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2022 16:23 0 822
В Калуге два молодых человека попали в больницу с менингитом

На прошлой неделе в Подмосковье была зафиксирована вспышка менингита. Есть случаи этого опасного заболевания и в Калуге. Ситуацию 7 декабря в эфире «Ника ТВ» прокомментировала главный врач инфекционной больницы Елена Алешина.

- Два человека попали к нам в больницу с менингококцемия и с менингококковым менингитом, - отметила она. - Оба в тяжелой форме. Девушка была на две недели ранее к нам госпитализирована. Долго лежала в реанимации. Мы ее спасли. Сейчас в реанимацию поступил молодой человек 26 лет. Сейчас у него тоже тяжелая форма менингита. Он находится в реанимации. 

Напомним, ранее стало известно, что в инфекционку попали 20 калужан со свиным гриппом.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2022 16:23 0 822
Тэги: общество здравоохранение елена алешина
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