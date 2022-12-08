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В Калуге 20 человек попали в больницу со свиным гриппом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2022 13:03 3 2208
В Калуге 20 человек попали в больницу со свиным гриппом

В Калуге продолжает расти заболеваемость свиным гриппом. На данный момент в областной инфекционной больнице подтвердили такой диагноз у 20 пациентов. Об этом 7 декабря в эфире «Ника ТВ» рассказала главный врач больницы Елена Алешина.

- Рост заболеваемости идет, - отметила она. - Если по ковиду стабильный уровень заболеваемости – у нас находятся 75 человек, то по пациентам с общей инфекцией, в первую очередь с гриппом, растет. Сейчас у нас в больнице 20 человек с подтвержденным гриппом. Из них 12 детей и восемь взрослых. Хочу сразу сказать – все 20 человек непривитые. Именно на это я акцентирую внимание, потому что среди привитых у нас пациентов нет. 

По словам Алешиной, эпидемия только начинается. Врачи призывают калужан сделать прививки от гриппа.

- Сейчас выделены средства на закупку вакцины, - рассказала Алешина. - Мы сейчас осуществляем закупку этой вакцины. Поэтому еще будет вакцина, которой калужане смогут привиться. Безусловно, было бы лучше, если бы эти привились чуть раньше. Но так как ситуация с гриппом достаточно сложная и она будет еще ухудшаться, то было принято решение принять экстренные меры. Мы еще будем прививать против гриппа для того, чтобы снизить уровень тяжелых и среднетяжелых случаев. 

Главный врач инфекционки пояснила, что свиной грипп быстро вызывает высокую температуру, которая изматывает пациента. Заболевшим рекомендуют сразу же обращаться к медикам.

- У нас каждый день часть пациентов сразу направляется в реанимацию из приемного отделения, - заявила Алешина. - И это люди, которые сами виноваты в своем состоянии. Обратились в скорую помощь, когда уже, откровенно говоря, сложно было находиться дома и нечем было дышать.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2022 13:03 3 2208
Тэги: общество здравоохранение
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