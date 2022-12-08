В Калуге ищут героев новой России!

Премия «ЧЕЛОВЕК Z» – это проект о людях, которые приближают нашу победу. Жертвуют собой, своим временем, а иногда и жизнью, помогают армии и тем, кто в этом нуждается. Это новые герои нового времени, создающие новую Россию.

Мы знаем, что в Калужской области такие люди есть, и их немало. Многие из них мелькают в заголовках новостей, но и есть и те, кто помогает не афишируя свои заслуги. Мы хотим, чтобы и они были достойны награды.

Присылайте истории своих друзей и знакомых. Защитников, волонтеров, благотворителей и простых людей. В Телеграм или ВКонтакте.

Мы ждем материалы до 1 февраля 2023 года, после чего проведем народное голосование. Все подробности в наших группах – подпишись, чтобы быть в курсе!

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