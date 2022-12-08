В Калужской области увеличилось количество разводов

За первые 11 месяцев 2022 года в Калужской области развелись 4942 семейные пары. В четверг, 8 декабря, об этом сообщили в региональном загсе.

В прошлом году разводов было меньше на 107 – 4835.

Напомним, в прошлом месяце в четырех районах Калужской области разводов было больше, чем браков.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.