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Bootcamp от Компьтерной Академии ТОР в Калуге для подростков 14-18 лет

Опубликовано: 08.12.2022 15:00 0 329
Bootcamp от Компьтерной Академии ТОР в Калуге для подростков 14-18 лет

Во всем мире набирают популярность программы образования IT-специалистов по принципу Bootcamp. За короткий срок практически в армейских условиях начинающие разработчики-специалисты могут овладеть наиболее актуальными навыками.

Bootcamp – программа подготовки к профессиям будущего для подростков!

Bootcamp – это интенсивное очное обучение программированию, во время которого учащийся полностью погружается в разработку и овладевает ключевыми навыками за короткий срок.

Это возможность классно провести время и найти новых друзей.

Для многих кандидатов камнем преткновения на пути обучения программированию становится вопрос мотивации. Самому изучать новый предмет зачастую тяжело и лень. В окружении единомышленников это делать проще – и морально поддерживают, и совет всегда могут дать.

Каждый родитель желает своему ребенку успешного будущего. Во многом успех будет зависеть от правильного выбора направления в сфере информационных технологий.

IT – динамично развивающаяся сфера с уровнем дохода начинающего специалиста от 120 000 рублей в месяц. При этом спрос на специалистов в сфере информационных технологий неуклонно растет. Согласно исследованию Фонда развития интернет-инициатив, через десять лет российской экономике потребуется дополнительно 2 миллиона IT-специалистов, тогда как сейчас система среднего и высшего профобразования РФ ежегодно выпускает только 60 тысяч.

По данным аналитиков, чтобы конкурировать в области технологий, дополнительный ежегодный набор на IT-специальности должен составить минимум 40 тыс. человек. Российский рынок будет расти, увеличивая дефицит в квалифицированных специалистах. Поэтому если вы когда-либо задумывались об изучении программирования, пришло время действовать.

Bootcamp от Компьютерной Академии ТОР

IT Bootcamp – это не о кофе-брейках, историях спикеров и коротких конспектах. Сюда приходят за реальными знаниями и карьерной эволюцией.

Мы разработали курс интенсивной программы подготовки к профессиям будущего для подростков 14-18 лет, где студент сможет примерить на себя роль сразу двух профессий: программиста и графического дизайнера, попробовать свои силы, понять, в каком из этих направлений развиваться.

Мы стремимся к максимальной открытости, поэтому любой может прийти к нам в гости, посетить бесплатные мастер-классы с преподавателями.

За курс участники Bootcamp:

  • поймут, что скрывается за профессиями программиста, дизайнера, разработчика игр;
  • создадут реальные проекты в командах.

Bootcamp – погружение именно в профессию, профориентация. Это уникальный шанс найти себя и выбрать, что делать в будущем.

Ваши дети смогут примерить роль:

  • программиста;
  • дизайнера;
  • разработчика игр.

В программе:

  • погружение в профессию;
  • создание проектов;
  • экскурсии в топовые IT-компании;
  • встречи с экспертами.

Старт обучения: 23 января 2023 г.
Длительность: 8 недель.
График занятий: вторник и четверг – с 16:30 до 19:20;

15 и 17 декабря в академии пройдут дни открытых дверей (14+), специальные презентации об образовании в сфере IT. Запись по телефонам: +7(4842) 21-80-08, +7(965) 705-45-05.


Компьютерная Академия ТОП
Калуга, ул. Циолковского, 8, БЦ «Аврора», 3-й этаж, 303.
тел.: +7(4842)21-80-08
kaluga.top-academy.ru


 

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Опубликовано: 08.12.2022 15:00 0 329
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