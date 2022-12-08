Пять нелегальных мигрантов выдворили из Калужской области

С территории Калужской области через московский аэропорт выдворили пять нелегальных мигрантов. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Четыре человека улетели в Таджикистан, один – в Армению. Они нарушили сроки пребывания в стране.

Теперь нарушителям в течение пяти лет нельзя въезжать на территорию России.

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