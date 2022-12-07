В Калуге будущий каток на Старом Торге обнесли бетонными блоками
В Калуге продолжается подготовка основания катка на площади Старый Торг.
По периметру площадки выложили бетонные блоки.
Ранее этот участок выровняли несколькими грузовиками с песком.
Напомним, открыть каток обещают в конце декабря. Доступ будет бесплатным, но для катания нужно будет заранее записаться на свободное время.
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