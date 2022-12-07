В Калужской области не планируется организовывать ледовые переправы

В среду, 7 декабря, в Калуге прошло последнее в году заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Участники обсуждали безопасность на водоемах.

Как отмечают в правительстве, определено 25 традиционных мест подледной рыбалки, где одновременно на лед могут выйти до 2000 человек.

По информации регионального ГУ МЧС, организовывать ледовые переправы в области не будут.

- Вместе с тем, не исключены риски, связанные с выходом людей на лед, в районе улицы Воробьевской в Калуге, - подчеркнули в правительстве.

Также сложная обстановка может сложиться в Кирове на Нижнем и Верхнем озерах, в Людиново на озере Ломпадь, на Ока в Тарусе.

- В этих местах усилят меры безопасности и организуют дежурство спасателей, - обещают власти.

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