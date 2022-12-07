Список красивых дат в 2023 году опубликовал калужский загс

В среду, 7 декабря, загс Калуги опубликовал список из 19 красивых дат на 2023 год.

- Выбор даты бракосочетания – один из самых важных моментов при подготовке к свадебному торжеству, - отмечают в загсе.

В список вошли следующие даты: 03.03.2023, 04.04.2023, 05.05.2023, 06.06.2023, 07.07.2023, 08.08.2023, 09.09.2023, 10.10.2023, 11.11.2023, 12.12.2023, 22.02.2023, 23.02.2023, 23.03.2023, 23.05.2023, 23.06.2023, 23.08.2023, 23.09.2023, 23.11.2023, 23.12.2023.

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