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В ноябре спрос жителей ЦФО на автокредиты вырос на 29%

Опубликовано: 07.12.2022 12:54 0 286
В ноябре спрос жителей ЦФО на автокредиты вырос на 29%

По итогам ноября банк ВТБ выдал в ЦФО автокредитов на 765,2 млн рублей. Показатель превысил результаты октября на 29%. Всего с начала года жители округа оформили в банке займы на приобретение транспортных средств на сумму  6,4 млрд рублей. 

В ноябре жители страны провели в ВТБ более 5,8 тысячи кредитных сделок почти на 6 млрд рублей, увеличив результат к октябрю на 10%. Средний чек одного автокредита составил около 1 млн рублей. 

Основная доля продаж (54%) пришлась на новые машины, спрос на которые продолжает расти на фоне господдержки. В ноябре на покупку таких автомобилей ВТБ выдал более 3,8 млрд рублей. Наибольшим интересом у заемщиков пользуются российские марки – их доля в выдачах ВТБ за месяц увеличилась более, чем на 6% и по итогам ноября превысила 65%. Самой популярной маркой стала Lada. В ВТБ на нее сейчас приходится 6 из 10 кредитных сделок.

«В ноябре двигателем автомобильного рынка продолжила выступать льготная программа. Ее продление позволило поддержать большее количество автолюбителей, что также отразилось на результате минувшего месяца.  В ВТБ общий объем выдач с момента запуска программы уже приблизился к 7 млрд рублей, и сегодня доля господдержки в наших продажах составляет около 55%. По нашей оценке, в декабре активность клиентов продолжит расти, что позволит российским банкам довести выдачи до 670 млрд рублей по итогам года. Надеемся, что в следующем году рынок автокредитования вернется на траекторию уверенного роста», – отметил вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

По оценке ВТБ, в четвертом квартале российские банки могут выдать более 175 млрд рублей по автокредитам. Драйверами спроса в последние месяцы года будут выступать льготная программа и общая корректировка цен на авторынке. 

 

 

 

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Опубликовано: 07.12.2022 12:54 0 286
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