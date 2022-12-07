Министр здравоохранения посоветовал калужанам носить маски в общественных местах

В среду, 7 декабря, министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко посоветовал калужанам вернуться к масочному режиму.

- В связи с сезонным подъемом заболеваемости гриппа и ОРВИ, заболеваемостью коронавирусной инфекцией рекомендую вам носить маски в общественных местах, - сообщил он. - Напоминаю, что в наших медицинских учреждениях продолжает действовать масочный режим. Носите маски, чтобы обезопасить себя и окружающих!

Обязанность носить маски в общественных местах действовала в Калужской области до 15 марта.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.