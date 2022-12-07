В Калужской области восстановили гнездо аистов

В деревне Уруга Сухиничского района восстановили гнездо аистов. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Ранее сильным ветром на гнездо повалило дерево.

Представители охотхозяйства освободили гнездо от веток.

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