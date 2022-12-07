Калужского солдата освободили из плена

Военнослужащего из Калужской области освободили из плена в результате обмена. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Юрий Зельников.

- Из украинского плена 6 декабря в результате обмена 60х60 освобожден военнослужащий из Калужской области 1990-го года рождения, - рассказал Зельников. - Об этом мне сообщили из аппарата федерального омбудсмана.

По его словам, солдаты будут проходить медицинскую и психологическую реабилитацию в Москве.

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