Железнодорожную станцию Калуга-2 переименуют 12 декабря

С понедельника, 12 декабря, железнодорожная станция Калуга-2 будет носить название Калуга-Сергиев Скит. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Это будет третье в истории переименование данной станции. Изначально она называлась Разъезд №19. В 1916 году станцию назвали Сергиев Скит. А в 1958 году произошло переименование в Калугу-2.

О новом-старом названии стало известно в начале ноября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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