7 декабря Калужскую область наградили за успехи в сельском хозяйстве

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 7 декабря.

1887 – в этот день юная Анна Гейер впервые выступила на ученическом музыкальном вечере. Путь в профессию был проложен. Анна Александровна Гейер создала и долгие годы возглавляла одну из частных музыкальных школ Калуги. У нее учился будущий композитор С.С. Туликов.

1918 – калужский Горсовет обсудил меры по устранению недостатков в работе Хлюстинской больницы. Смертность, особенно психбольных, поразительная. Скудность пищи, отсутствие жиров. Нет лекарств. Падает дисциплина среди служащих и медперсонала.

1951 – «Бракоделы и их покровители

Недоброй славой пользуется продукция, изготовляемая промкомбинатом Калужского облпотребсоюза. В марте этого года промкомбинат поставил универсальной базе недоброкачественные телогрейки. Они были забракованы и к бракоделам была предъявлена претензия на уценку брака и штраф.

Уценка уплачена, а дело о взыскании штрафа бывший директор универсальной базы тов. Дырдо замял. В ноябре на базу вновь были поставлены бракованные телогрейки. Но заместитель предприятия правления облпотребсоюза тов. Демин отменил вызов экспертизы.

- Мы и сами можем разобраться, - заявил он.

Но пока еще не разобрались». (Из публикаций газеты «Знамя»)

1957 – Калужская область награждена дипломом 1-й степени Всесоюзной сельскохозяйственной выставки за успехи в сельском хозяйстве (из записной книжки В.Продувнова).

1962 - образованы два Калужских обкома - промышленный и сельский во главе с первыми секретарями В.И.Осташко и А.А.Кандренковым. В состав промышленного обкома вошли Калужский, Обнинский, Людиновский и Кировский горкомы КПСС, Боровский, Кондровский и Сухиничский зональные (кустовые) промышленно-производственные парткомы. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

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