В Калужской области продажи водки выросли на 5,9%

В Калужской области с января по сентябрь продали 604 тысячи декалитров водки и ликероводочных изделий. Это на 5,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщили 5 декабря в Калугастате.

Продажи коньяка выросли на 3,2%.

Игристые вина и шампанское стали покупать больше на 6,8%.

Продажи вин снизились на 0,6%, пива – на 1,2%.

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