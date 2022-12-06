В Калужской области продажи водки выросли на 5,9%
В Калужской области с января по сентябрь продали 604 тысячи декалитров водки и ликероводочных изделий. Это на 5,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщили 5 декабря в Калугастате.
Продажи коньяка выросли на 3,2%.
Игристые вина и шампанское стали покупать больше на 6,8%.
Продажи вин снизились на 0,6%, пива – на 1,2%.
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