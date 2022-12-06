В Калуге сотрудники МЧС проверят первый лед на водоемах

Утром в среду, 7 декабря, сотрудники МЧС проведут в Калуге рейд на водоемах.

Спасатели проверят толщину льда на Яченском водохранилище, Пуховском пруду и на прудах на Малинниках.

С рыбаками сотрудники МЧС собираются провести профилактические беседы.

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