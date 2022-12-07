Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Статьи

Новогодние комплекты со смартфонами Tecno, Xiaomi, realme и других брендов: праздничная акция билайна с максимальной выгодой

Опубликовано: 07.12.2022 09:51 0 216
Новогодние комплекты со смартфонами Tecno, Xiaomi, realme и других брендов: праздничная акция билайна с максимальной выгодой

билайн анонсирует новогоднее предложение для своих клиентов — до конца праздников, до 11 января, в интернет-магазине и розничной сети мобильного оператора будет действовать акция «Выгодный комплект при покупке с услугами связи и аксессуаром». Участие в ней принимают такие бренды смартфонов, как Tecno, Xiaomi, realme, Infinix и Oppo.

Только в билайне и только в дни проведения акции вы можете приобрести специальный комплект, в который будет входить новый смартфон из перечня, участвующих в специальном предложении, а также услуги связи и аксессуар. Выгода такого комплекта может соста-вить до 5 тыс. рублей — точный размер скидки зависит от выбранной модели смартфона.

В акции участвуют более 20 моделей брендов Tecno, Xiaomi, realme, Infinix и Oppo. Вы точно сможете подобрать устройство, отвечающее вашим запросам и бюджету.

Мы же советуем обратить внимание на модель Tecno Pova 4 Pro с 256 Гб на борту. Емкость батареи составляет 6000 мАч. Здесь установлен 6.7” AMOLED экран с частотой обновления 90 Гц. Оптимальные размеры и улучшенное качество изображения отлично подходят для комфортного просмотра видео и фильмов в высоком разрешении, а также дают возможность оценить продвинутую графику в современных мобильных играх. В Tecno Pova 4 Pro установлен мощный процессор Helio G99, а объем оперативной памяти можно увеличить с помощью виртуальной памяти до +5 ГБ. Это позволяет выполнять несколько задач одновременно, приложения работают плавно и без зависаний.

Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции и ее ограничениях доступна по адресу — beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/details/v-komplekte-vygodnee
Акция «Выгодный комплект при покупке с услугами связи и аксессуаром» действует с 1 де-кабря 2022 года по 11 января 2023 года.
Организатор Акции: ПАО «ВымпелКом». РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Акция действует на территории РФ, кроме респ. Крым и г. Севасто-поль. Цена комплекта равна цене смартфона без акции. Количество товаров ограничено. Перечень аксессуаров, не участвующих в акции, доступен на beeline.ru.
LatgBcKSS. Реклама: beeline.ru

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 07.12.2022 09:51 0 216
Тэги: рeклама
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Сколько живут тараканы без еды и воды
Какую карту с кэшбэком оформить для выгодных покупок?
Почему так много поклонников у отдыха на Сейшелах

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru