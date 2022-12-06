В Калужской области 43 человека заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 43 новых случая коронавируса, сообщили во вторник, 6 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Три человека попали в больницу. Выздоровели 49 пациентов.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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