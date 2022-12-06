В Калужской области 43 человека заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксированы 43 новых случая коронавируса, сообщили во вторник, 6 декабря, в федеральном оперативном штабе.
Три человека попали в больницу. Выздоровели 49 пациентов.
Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.
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