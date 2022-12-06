Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Статьи

ВТБ отражает крупнейшую DDOS-атаку

Опубликовано: 06.12.2022 10:44 0 427
ВТБ отражает крупнейшую DDOS-атаку

В настоящее время технологическая инфраструктура ВТБ находится под беспрецедентной кибератакой из-за рубежа. Она стала крупнейшей не только в этом году, но и за все время работы банка.

Системы банка работают в штатном режиме. Данные клиентов защищены от внешнего вмешательства, они находятся во внутреннем периметре технологической инфраструктуры банка.

В ходе противостояния действиям хакеров, атакующих внешний контур систем банка, специалисты делают все необходимое и возможное, чтобы клиенты не почувствовали дискомфорт в пользовании сервисами. Однако при применении противомер временные затруднения в работоспособности банковских приложений и веб-версии ВТБ Онлайн периодически возможны. Мы приносим извинения за эту ситуацию и надеемся на понимание.

Анализ DDoS-атаки свидетельствует о том, что она носит спланированный и широкомасштабный характер. Ее цель — причинить неудобства клиентам банка, затруднив работу банковских сервисов.

Большинство запросов к сервисам банка в ходе атаки сгенерированы с зарубежных сегментов Интернет, однако вызывает особое беспокойство факт наличия вредоносного трафика с российских IP-адресов. Мы не исключаем, что часть таких российских адресов могла оказаться в числе участников атаки в результате кибермошенничества. Все установленные российские IP-адреса будут переданы в правоохранительные органы для проведения проверки, поскольку действия по организации и участию в DDoS-атаке являются уголовно наказуемым преступлением.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 06.12.2022 10:44 0 427
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Сколько живут тараканы без еды и воды
Какую карту с кэшбэком оформить для выгодных покупок?
Почему так много поклонников у отдыха на Сейшелах

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru