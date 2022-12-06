6 декабря из-за войны сорвался визит императора в Калугу

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 6 декабря.

В 1904 г. праздновалось 100-летие Калужской мужской гимназии. Мероприятие должно было быть грандиозным. Торжество перенесли на 6 декабря, день тезоименитства Николая II, удовлетворившего прошение о присвоении гимназии своего имении и собиравшегося прибыть на юбилей. Но начавшаяся русско-японская война спутала все планы, юбиляров и гостей поздравлял калужский губернатор А.А.Офросимов. Император был в Калуге несколькими месяцами ранее, осматривая войска, отправлявшиеся на войну. Министр внутренних дел Плеве, выпускник калужской гимназии, погиб в результате покушения в июле 1904 г.

1921 – родился Анатолий Эрнестович Бауэр (1921-1985), писатель, педагог, краевед. С 1959 года жил и работал в городе Малоярославце. Его статьи и очерки систематически появлялись в периодической прессе. Рассказы о Левитане публиковались в областных газетах, в «Неделе», в сборнике «Земляки» и др.

1921 – в деревне Думиничи Думиничского района родился Андрей Васильевич Демехин (1921-1946). Летчик, Герой Советского Союза (13.04.1944). Из Википедии: «… Андрей Демёхин совершил 97 боевых вылетов на штурмовку скоплений вражеской боевой техники и живой силы, нанёс большой урон врагу. Кроме уничтоженной на земле многочисленной военной техники врага, на его счету был и лично сбитый в бою 11 ноября 1943 года истребитель Ме-110. За эти подвиги был представлен к званию Героя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» лейтенанту Андрею Васильевичу Демёхину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 1318.

Пока документы несколько месяцев «ходили по инстанциям», отважный лётчик продолжал громить врага. 25 января 1944 года он был назначен заместителем командира эскадрильи.

Совершил беспримерный подвиг в боевом вылете 10 марта 1944 года. При возвращении с задания штурмовики заметили, как один из подбитых советских истребителей совершил вынужденную посадку в поле на занятой врагом территории, и к месту его падения из ближайшей деревни бросились гитлеровцы. Штурмовики решили спасти товарища, образовали круг, а младший лейтенант Владимир Милонов, выпустив шасси, пошел на посадку. Но при посадке огнём с земли немцы повредили выпущенное колесо штурмовика, взлетать на нём стало невозможно. В беде оказалось уже три лётчика. Тогда лейтенант Андрей Демёхин приземлился вблизи двух самолётов, но его машина застряла в размокшем грунте. Совместно лётчики выкатили Ил-2 на грунтовую дорогу, где земля была плотнее, Тем временем летчик-истребитель младший лейтенант Иван Стопа и пилот-штурмовик младший лейтенант В. Милонов сели в кабину стрелка, а воздушные стрелки обоих экипажей старший сержант Н. Разгоняев и старший сержант Н. Хирный приспособились на подкосах правой и левой стоек шасси. В таком виде Демёхин поднял машину в воздух (немецкие солдаты были уже в нескольких десятках метрах от самолёта, их прижимали к земле огнём с воздуха другие экипажи штурмовиков) и благополучно привёл её на свой аэродром. Окончательный боевой счёт аса не известен, согласно его последнего по времени представлению к награждению, датированному 13 октября 1944 года, на эту дату он совершил 158 боевых вылетов.

После окончания войны старший лейтенант А. В. Демёхин продолжил службу в Советской армии. 8 октября 1946 года он трагически погиб в авиакатастрофе. Похоронен в городе Червоноармейске Ровенской области Украины».

1941 – в оккупационной газете «Новый путь», выходившей в Калуге на русском языке, появилась заметка «Люди – звери» с обвинением местной власти и населения в разрушении при отступлении важнейших объектов и имущества города. Видимо, издатели газеты позабыли уроки истории, а в частности, московские события 1812 г.

1989 – паспорт Министерства культуры СССР на памятник истории и культуры: усадьба Коншина и парк в Ахлебинино Перемышльского района с ц. Успения включен в Свод памятников, подлежащих охране государством.

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