Юрий Моисеев наградил волонтёров

5 декабря отмечается Международный день волонтера. Глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Моисеев встретился с активистами Калужского регионального отделения «Волонтеров Победы» и поблагодарил за организацию и проведение акции «Корзинка доброты»

Благодаря этой акции все люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить необходимые продукты питания, а также одежду и предметы первой необходимости. В рамках акции калужские волонтёры активно участвовали в сборе продуктов для мобилизованных земляков.

- Мы очень ценим ваше чуткое отношение к тем, кто больше всего нуждается в поддержке, внимании и заботе! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях на благо города Калуги и калужан! – обратился к волонтёрам Юрий Моисеев, вручив им благодарственные письма.

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