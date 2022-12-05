В Калужской области 21 человек заболел коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксирован 21 новый случай коронавируса, сообщили в понедельник, 5 декабря, в федеральном оперативном штабе.

В больницу никого не госпитализировали. Выздоровели 20 пациентов.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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