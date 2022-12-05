В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 33,5%

В Калужской области за неделю, с 28 ноября по 4 декабря, выявлены 10 686 случаев ОРВИ. Это на 33,5% больше, чем за предыдущий период, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пороговые значения превышены на 79,4%.

За неделю заболеваемость выросла во всех возрастных группах.

В больницы с ОРВИ попали 52 человека.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.