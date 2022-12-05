В Калужской области выявлены еще четыре случая гриппа
За неделю, с 28 ноября по 4 декабря, в Калужской области выявлены еще четыре случая гриппа. Об этом в понедельник сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Заболели два ребенка и двое взрослых.
Ранее главный врач инфекционной больницы Елена Алешина пояснила, почему грипп нынешней зимой стал опаснее.
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