За неделю, с 28 ноября по 4 декабря, в Калужской области выявлены еще четыре случая гриппа. Об этом в понедельник сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболели два ребенка и двое взрослых.

Ранее главный врач инфекционной больницы Елена Алешина пояснила, почему грипп нынешней зимой стал опаснее.

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