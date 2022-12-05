Калужская область заняла 47 место в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек

В понедельник, 5 декабря, агентство «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек.

На первых трех позициях оказались Чечня, Дагестан и Ингушетия.

Калужская область в нижней половине – 47 место.

- При расчeтах учтены продажи алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного, - пояснили авторы исследования. - Использованы данные за последние три года, усредненные со взвешиванием.

Соседние с Калужской областью регионы расположились на следующих позициях: Брянская область – 8, Орловская область – 14, Смоленская область – 17, Тульская область – 24, Москва – 51, Московская область – 57.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.