В Калужской области на 704 брака пришлось 442 развода

Загс Калужской области опубликовал итоговые данные за ноябрь.

За месяц в нашем регионе заключили 704 брака. На этот же период пришлось 442 развода.

Больше всего свадеб было в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах. Там же чаще всего и разводились.

Количество разводов превысило количество браков в Жиздринском, Жуковском, Мещовском и Юхновском районах.

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