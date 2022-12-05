В Калужской области на 704 брака пришлось 442 развода
Загс Калужской области опубликовал итоговые данные за ноябрь.
За месяц в нашем регионе заключили 704 брака. На этот же период пришлось 442 развода.
Больше всего свадеб было в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах. Там же чаще всего и разводились.
Количество разводов превысило количество браков в Жиздринском, Жуковском, Мещовском и Юхновском районах.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!