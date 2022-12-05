В Калужской области усилятся морозы

В понедельник, 5 декабря, в Калужской области будет пасмурно, еще немного похолодает.

Температура воздуха местами опустится до -11 градусов.

Порывы ветра будут достигать 4 м/с. Влажность воздуха – около 80%.

По народным приметам, мороз 5 декабря сулит скорую оттепель.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.