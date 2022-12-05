В Калужской области усилятся морозы
В понедельник, 5 декабря, в Калужской области будет пасмурно, еще немного похолодает.
Температура воздуха местами опустится до -11 градусов.
Порывы ветра будут достигать 4 м/с. Влажность воздуха – около 80%.
По народным приметам, мороз 5 декабря сулит скорую оттепель.
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