В Калуге остановили авто, которым управляла дама в наркотическом опьянении

В пятницу, 2 декабря, Госавтоинспекция сообщила, что в Калуге остановили машину, за рулем которой была 35-летняя женщина в наркотическом опьянении.

Как уточняет ведомство, поведение водителя не соответствовало обстановке.

Тогда полицейские отправили калужанку на медицинское освидетельствование, которое подтвердило наркотическое опьянение.

Более того, эта дама ранее уже получала административное наказание за нетрезвое вождение.

Возбуждено уголовное дело об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

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