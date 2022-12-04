Пуховский пруд в Калуге стал домом для 431 утки

В воскресенье, 4 декабря, городской голова Калуги Дмитрий Денисов поделился фото с Пуховского пруда. Там, по подсчетам минприроды региона, обитает 431 кряква.

— 431 крякву насчитал Юрий Галчёнков в последние дни ноября на Пуховском пруду! Утки не хотят покидать пруд, несмотря на наступившие холода. А калужане подкармливают птиц и заботятся о них.

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