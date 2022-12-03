В Калуге сообщили о судьбе пропавшей 13-летней девочки

Утром в субботу, 3 декабря, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» написал, что в Калуге найдена живой 13-летняя девочка, о пропаже которой сообщалось ранее.

Как мы уже рассказывали, школьница ушла из дома 27 ноября и не вернулась.

Волонтеры пока не уточняют, где все эти дни находилась девочка.

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