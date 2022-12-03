Хохуля опять прославил Калужскую область на всю Россию

Прошлой осенью калужский экогерой Хохуля взорвал информационное пространство. Маскота, созданного министерством природных ресурсов и экологии Калужской области, упомянули на федеральном ТВ, а потом и в СМИ всей страны. На волне популярности Хохуля проводил встречу с фанатами на набережной Яченского водохранилища.

После этого о выхухоле подзабыли, но на этой неделе он вновь напомнил о себе.

Экогерой попал на официальный экологический герб Калужской области. Это случилось в рамках соответствующего проекта экологического фонда имени Вернадского.

- За такую высокую награду хочу сказать спасибо своей маме, друзьям и близким, а также всем, кто в меня верил, - говорится на странице Хохули. - Мы сделали это!

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