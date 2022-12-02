Где в Калуге освоить IT-специальности

Сфера IT-технологий сегодня занимает верхние строчки рейтингов популярных профессий. И спрос на айтишников только растет.

Хотите получить интересную специальность, которая гарантирует трудоустройство и достойную зарплату, даст хороший старт с перспективами дальнейшего развития? Мы можем вам помочь. Карьеру в IT-отрасли можно начать с нуля, поступив в «Компьютерную Академию ТОП» в Калуге.

У Академии есть ряд существенных преимуществ

Огромный опыт и сильные преподаватели: академия более 20 лет готовит востребованных специалистов.

Здесь дают глубокую подготовку по выбранной специальности, ориентируясь на практическое погружение в профессию.

Программы обучения очень интересные и ежегодно обновляются с учетом современных требований рынка.

Отучившись 2,5 года, выпускник академии может успешно трудоустроиться, в том числе и в крупные корпорации.

Хорошая возможность вой­ти в профессию за относительно короткие сроки и начать зарабатывать уже во время обучения в колледже.

Прийти на обучение можно в любом возрасте. Здесь отличные детские и взрослые программы. В академии подберут курс, подходящий именно вам.

Академия организует интересные развивающие летние программы на каникулах.

Для детей

Малая компьютерная академия работает для детей от 4 лет. Это фантастически увлекательное путешествие в мир информационных технологий! Предлагается несколько программ для детей 4–6 лет, 7–8 лет, 9–12 лет и 13–14 лет.

Увлечение компьютерными играми преподаватели превратят в полезные навыки, необходимые для дальнейшего развития ребенка. Здесь применяются особые методики, направленные на изучение актуальных программ и технологий. Занятия разовьют креативное мышление, научат работать в команде, брать на себя ответственность, быть лидером и помогут определиться с будущей профессией.

Для школьников и выпускников

IT‑колледж «Академии ТОП» в Калуге — ​мощная база знаний и навыков в престижной и перспективной сфере и возможность получения диплома о среднем профессиональном образовании государственного образца.

В колледж на очное отделение в 2023 году можно поступить после окончания школы на наиболее востребованные направления.

Разработка программного обеспечения. Компьютерная графика и дизайн.

Выбирайте, что вам больше по душе! В колледже академии — ​только необходимые предметы, максимум практики на занятиях и в действующих проектах. Обучение проходит очно в Калуге на ул. Циолковского, 8, БЦ «Аврора», 3-й этаж. Если необходимо, можно учиться онлайн.

Не хотите ждать окончания школы? Есть возможность с 14 лет параллельно с учебой в школе обучаться в колледже академии по специально разработанной программе. Чем раньше приступите к обучению, тем стремительнее начнется ваша карьера.

С января 2023-го запускается курс интенсивной программы подготовки к профессиям будущего для подростков 14–18 лет «Буткемп», где студент за 8 недель сможет примерить на себя роли сразу двух специальностей: программиста и графического дизайнера, попробовать свои силы, понять, в каком из этих направлений развиваться.

Для взрослых

Взрослым калужанам, решившим поменять специальность и освоить IT‑технологии, академия поможет это сделать. Не имеет значения, чем вы занимались до этого. В академии есть интенсивы для взрослых, гарантирующие эффективное обучение и результат. Закончив профессиональные интенсивы, вы не останетесь без работы. Рынок IT растет, а с ним и потребность в кадрах. Без IТ‑специалистов не могут работать ни государственные, ни коммерческие структуры. Кроме того, IT‑специальность тесно связана с совершенно разным направлениями. Требуются аналитики, управленцы, интернет-­маркетологи, project-­менеджеры, бизнес-­аналитики.

И еще один плюс: государство поддерживает отрасль, предоставляя различные льготы.

Занимайтесь тем, что нравится

«Академия ТОП» в Калуге предлагает огромный выбор специализаций и курсов для взрослых и детей очной и дистанционной формы обучения. А в скором времени планируется открытие профессиональной частной школы, где будет проходить обучение с 1-го по 9-й классы.

Выбирайте понравившееся направление

Разработка программного обеспечения

Компьютерная графика и дизайн

Тестирование программного обеспечения (QA)

Разработка и продвижение WEB-проектов

Разработка на Python

Project Management

Разработка для iOS

Разработка на Java

Microsoft Power BI

Бизнес-аналитик

Интернет-маркетинг

UI/UX дизайн

SMM-менеджер

Менеджер маркетплейсов

Английская языковая школа с отличными программами и современными методиками.

И это еще не все!

Более подробная информация —

на сайте: https://kaluga.top-academy.ru

и по телефону: +7 (4842) 21-80-08.

Присоединяйтесь сейчас! Приходите в приемную комиссию — все расскажем и покажем!

Выбирайте «Академию ТОП» в Калуге!

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