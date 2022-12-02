В Калужской области автомобилистов просят помочь с поиском пропавшего мужчины

Как мы уже рассказывали, 11 ноября в деревне Коренево пропал 59-летний Владимир Михалев. В пятницу, 2 декабря, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» опубликовал просьбу к автомобилистам.

Волонтеры ищут записи с регистраторов водителей, которые проезжали по маршруту Коренево - Жиздра - Брянск 12 ноября 2022 года с 2:00 до 16:00.

- Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам для просмотра, - говорится в сообщении «ЛизаАлерт». - Возможно именно вы сможете помочь найти Владимира Викторовича. Если ваш видеорегистратор зафиксировал передвижение пропавшего - просим сообщить информацию на номер круглосуточной горячей линии (звонок бесплатный) 8(800)700-54-52 или инфоргу поиска Марине 89109159048.

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