В калужском загсе сменились номера телефонов

В четверг, 1 декабря, в загсе Калуги сменились номера городских телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь в управление можно обратиться по следующим номерам:

71-49-81 - заместитель начальника управления ЗАГС г. Калуги,

- заместитель начальника управления ЗАГС г. Калуги, 71-49-82 - отдел регистрации браков и оказания правовой помощи гражданам,

- отдел регистрации браков и оказания правовой помощи гражданам, 71-49-83 , 71-49-84 - отдел хранения, обработки и выдачи документов управления ЗАГС г. Калуги (получение повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния),

, - отдел хранения, обработки и выдачи документов управления ЗАГС г. Калуги (получение повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния), 71-49-85, 71-49-86, 71-49-87 - общий регистрационный отдел (государственная регистрация рождения, расторжения брака, усыновления, установления отцовства).

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.