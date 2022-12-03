В Калужской области оборот розничной торговли снизился за год на 6%

В 2022 году калужане стали оставлять меньше денег в магазинах. Оборот розничной торговли с января по октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 6%, сообщается в опубликованном на днях отчете Калугастата.

Продажи продуктов снизились на 4,4%, непродовольственных товаров – на 7,4%.

В кафе и ресторанах калужане оставили на 4,1% меньше денег.

Объем платных услуг уменьшился на 2,3%.

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