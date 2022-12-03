В Калуге средняя зарплата выросла до 56 133 рублей

Средняя начисленная зарплата в Калуге по итогам сентября выросла на 6,5% и достигла 56 133 рублей. Такие данные на днях в своем отчете опубликовал Калугастат.

За год номинальная зарплата выросла на 5,9%. А вот реальный показатель, который учитывает рост цен, снизился на 9,6%.

Самая высокая средняя зарплата в Калуге – в строительстве. В среднем там вышло 76 514 рубля.

В здравоохранении средний показатель – 48 343, в образовании – 43 714.

Ранее в нашем телеграм-канале мы рассказывали, что медианная зарплата в Калужской области существенно отличается от средней.

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