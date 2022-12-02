Жительница Калужской области родила восьмого ребенка
В Перемышле в семье Владимира и Нелли Михалиных родился восьмой ребенок. В пятницу, 2 декабря, об этом сообщили в загсе Калужской области.
У пары родился мальчик.
- От всей души поздравляем родителей с рождением сына! Пусть малыш растет здоровым, смелым, веселым и активным, - говорится в заявлении загса. - Желаем любви и счастья.
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