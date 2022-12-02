В Калужской области за неделю больше всего подорожали сосиски и огурцы

За неделю, с 21 по 28 ноября, в Калужской области зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Новый отчет 1 декабря опубликовал Калугастат.

Сосиски подорожали на 16%, огурцы – на 12,7%, полукопченая и варено-копченая колбаса – на 5,1%, молоко – на 4,8%, мука – на 4,6%, вареная колбаса – на 4,5%.

В то же время черный чай подешевел на 2,1%, сухие молочные смеси для детского питания – на 1,5%, сыры – на 1,2%, соль – на 1,1%.

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