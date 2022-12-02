В Калуге кампус Бауманского университета построили на 70%

Строительная готовность кампуса Калужского филиала МГТУ имени Баумана в Пучково превысила 70%. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщила заместитель губернатора калужской области Ольга Иванова.

- Учебно-лабораторный комплекс готов на 92%, - пояснила она. - Учебные корпуса и общежития - более 80%.

На объекте сейчас работает около 700 человек.

Ведется строительство спортивного комплекса и досугового центра, выполняются работы по возведению переходов между корпусами, устройству внутренних перегородок, инженерных коммуникаций, благоустройству территории и отделочные работы.

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