В Калужской области продажи продуктов в ноябре снизились на 4,7%

В ноябре по сравнению с октябрем объемы продаж продовольственных товаров в Калужской области уменьшились на 4,7%. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе правительства.

На 24,7% уменьшился объем потребления сахара, на 14,8% - печенья, на 12,3% - сельди, на 11,9% - картофеля, на 10,9% - риса.

В то же время на 13,6% увеличился объем потребления бобовых, на 10,8% - фруктов.

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