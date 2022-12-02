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Калужанин Иван Жаботин сочиняет стихи по ночам

Ирина Будникова , Фото Ивана Жаботина
Опубликовано: 02.12.2022 09:32 0 448
Калужанин Иван Жаботин сочиняет стихи по ночам

Ныне происходящие в мире события накладывают свой отпечаток и на произведения искусства. Специальная военная операция дала толчок зарождению нового современного направления патриотической песни и стиха.

Талантливые калужане не стали исключением из общей массы и все чаще делятся прозой, стихами и музыкой, через которые выражают свои накопленные за этот год эмоции.

Мы уже писали про поэта Владимира ГУЗЯ из Ворсино, который написал стих о реальных местных жителях, ушедших добровольцами в армию, и вот в среду, 30 ноября, в наших народных новостях наш земляк Ивана ЖАБОТИН опубликовали очередной патриотический стих под названием «Родина».

Мы связались с автором и попросили его подробнее рассказать о своем творчестве.

Ивану Жаботину 27 лет, он родился в поселке Бетлица Калужской области. Стихи пишет с детства, а точнее столько времени, сколько себя помнит.

- Бывает так, что некоторые стихи появляются по щелчку пальца, а бывает, что некоторые приходится пропускать через себя, - рассказал нашей редакции Иван. - Вот этот, «Родина», как раз пришлось долго и мучительно вынашивать, исходя из того, что происходит вокруг, исходя из того, что наблюдал в социальной среде, как в общей, так и в своем окружении. Просто эти эмоции глубоко засели. Я ходил и обдумывал все это, обдумывал, и вот в одну из ночей, ближе к утру, родилось это стихотворение.

Молодой человек иллюстрировал свой стих фотографией памятника. Это - часть мемориального комплекса «Безымянная высота». Вся драматургия стихотворения закручена на знакомом Ивану с детства гранитном образе советского солдата-освободителя.

- Понятие обелиска, памятника – это место, где с нами говорит история, говорит прошлое, - поделился своими мотивами Иван.

Кроме стихов Иван иногда пишет и прозаические произведения, а также сочиняет песни.

- Некоторые стихотворения в первую очередь, как песни появлялись, - рассказал нам Иван.

Молодой человек играет на гитаре, при этом музыкальную школу не заканчивал. Он брал дополнительные уроки и называет себя самоучкой. Но это не мешает ему сочинять музыку. В век компьютерных технологий возможно все.

- Аранжировки полностью пишет специальная программа, - говорит Иван о чуде современной техники. - Но опубликованного ничего пока нет, потому что я к себе требовательный и пока качества меня не устроит, я не решаюсь это представлять широкой общественности.

Наверное, именно из-за врожденной скромности, стихов Ивана Жаботина вы в магазинах не найдете. Поэт только задумывается об издании сборника, выбирает самые достойные свои произведения. Некоторые публикует в интернете на специальном сайте и только планирует открыть отдельную страничку в соцсетях.

Профессионально Иван работает в IT-сфере. Молодой человек закончил Институт истории и права при КГУ им К.Э. Циолковского. Как он сам говорит, женат удачно, воспитывает дочку, которой уже два годика.

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Ирина Будникова , Фото Ивана Жаботина
Опубликовано: 02.12.2022 09:32 0 448
Тэги: глас народа поэзия патриотизм
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