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Калужанин Максим Акимов уйдет с поста главы «Почты России»

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства России.
Опубликовано: 02.12.2022 09:40 11 2719
Калужанин Максим Акимов уйдет с поста главы «Почты России»

Бывший городской голова Калуги Максим Акимов в ближайшее время уйдет с поста генерального директора «Почты России». Вечером в четверг, 1 декабря, об этом сообщило в своем телеграм-канале федеральное правительство.

Правительство направило в наблюдательный совет компании директиву о назначении на должность руководителя Михаила Волкова. 

Издание РБК со ссылкой на свой источник сообщило, что Акимов сам захотел уйти из «Почты», так как хотел иметь больше свободного времени.

Калужанин возглавлял «Почту России» с начала 2020 года. До этого он работал вице-премьером.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства России.
Опубликовано: 02.12.2022 09:40 11 2719
Тэги: общество максим акимов
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